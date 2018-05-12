Atletizmde 14 etaptan oluşan Elmas Lig serisinin bu sezonki ikinci yarışında cirit atma kategorisinde mücadele eden Eda Tuğsuz, üçüncü oldu.

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporculardan kadınlarda Eda Tuğsuz, erkeklerde Ramil Guliyev piste çıktı.

Kadınlarda dünya beşinciliği bulunan Eda Tuğsuz, Şanghay'da cirit atma kategorisinde 63.20'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Londra'da geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Guliyev ise 100 metre kategorisinde 10.20'lik süresiyle altıncılık elde etti.