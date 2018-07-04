Alternatif ‘Edebiyat Nobeli’ geliyor

Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibini belirleyen İsveç Akademisi’nin, taciz ve sızıntı skandalının ardından bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nü vermeyeceğini açıklamıştı. Ancak İsveç’in önde gelen kültürel isimleri alternatif bir edebiyat ödülü verilmesi için harekete geçti. Gazete Habertürk'ün haberine göre 100 kadar İsveçli yazar, oyuncu, gazeteci kültürel sivil toplum örgütü liderleri ‘New Academy’ adında yeni bir oluşum başlattı.

ÖDÜLÜ ‘NEW ACADEMY VERECEK’

New Academy, diğer Nobel ödüllerinin açıklandığı ekim ayında kendi ödülünün sahibini açıklayacak. Ödüle aday olunabilecek veya aday gösterilebilecek. Adayların en az 2 kitap yazmış ve bunlardan birisinin son 10 yılda yayınlanmış olması gerekiyor. Adaylar belirlendikten sonra halk oylaması yapılacak ancak son kararı jüri verecek. Ödül töreni 11 Aralık’ta yapılacak. New Academy, ödülü verdikten sonra kendini lağvedecek. Ömür boyu üyelik sistemi kıyasıya eleştirilen İsveç Akademisi ise 2019’da iki Nobel Edebiyat Ödülü birden verecek.