Edebiyatta Eleştirinin Özeleştirisi, kitapseverlerle buluşuyor

Ayşegül Tözeren’in Edebiyatta Eleştirinin Özeleştirisi adlı kitabı raflarda yerini aldı. Edebiyatta Eleştirinin Özeleştirisi, Manos Kitap etiketini taşıyor.

Ayşegül Tözeren kitabında, edebiyatta eleştirinin ve özeleştirinin boyutlarını çok yönlü olarak işliyor. Edebiyatta Eleştirinin Özeleştirisi, sadece edebiyat değil, kültürel ve siyasi açılımları da kadrajına alıyor.

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