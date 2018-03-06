Eden Hazard, Conte'yi eleştirdi!

Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard, 1-0 kaybettikleri Manchester City maçının ardından ilginç açıklamalarda bulundu. Hazard, maç boyunca topa çok az dokunduğunu belirterek bir anlamda menajer Antonio Conte'nin oyun anlayışını eleştirdi.

City'nin 902 isabetli pasla Premier Lig'in pas rekorunu kırdığı karşılaşmada topa sadece 31 kez dokunabilen Hazard, "City maçı bittiğinde kendimi çok koşmuş ve yorgun hissediyordum. Ama neredeyse hiç top oynamamıştım. Üç saat boyunca da oynasak topa dokunamayabilirdim. Bu çok acı bir durum" ifadelerini kullandı.

City maçına hücum hattının en ilerisinde sahte 9 rolünde başlayan Hazard, 78. dakikada Olivier Giroud oyuna dahil olana dek merkez forvet olarak görev yapmıştı.

Chelsea karşılaşmayı rakip kaleye isabetli şut atamadan tamamlarken, Conte oyun anlayışıyla ilgili yapılan eleştirilere, "City'e karşı açık oynayıp 3 - 4 gol yemeyi bekleyecek kadar aptal değilim" ifadeleriyle yanıt vermişti. (Goal)