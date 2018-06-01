2019 Dünya Kupası'na katılamayan Bosna Hersek, Dünya Kupası'na hazırlanan Güney Kore ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bosna Hersek, Güney Kore'nin Jeonju şehrindeki Jeonju Dünya Kupası Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında Medipol Başakşehirli Edin Visca'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 30'u gösterdiğinde ev sahibi takım skoru 1-1'e getirdi. 30. dakikada Lee Jae-sung'un golüyle maçta yeniden eşitliği sağladı.

Edin Visca, ilk yarının uzatma dakikalarında takımını bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı Bosna Hersek'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

ASİST BAJIC'TEN, HAT-TRICK VISCA'DAN!

79. dakikada, Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Riad Bajic'in sol kanattan yaptığı ortada topa gelişine vuran Visca, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti.

Visca, milli forma ile ilk kez bir maçta hat-trick yaptı.

Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Bosna Hersek sahadan 3-1 galip ayrıldı.