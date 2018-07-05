Edinburg gezi rehberi

Edinburgh, sadece Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biri değil, muhteşem bir konuma sahip bir şehir. Dört bir tarafı manzaralı; yeşil tepeler, mavi denizi, tarihi binaların silüetleri ve kırmızı kayalıklar. Her adımda sizi dar sokakları, geçitleri ve gizli kilise bahçeleri keşfetmeye çağırıyor. Şimdi Edinburg'un gezilecek yerlerinden bazılarını tanıttığımız Edinburg gezi rehberimizle baş başa bırakıyoruz...

EDİNBURG'UN GEZİLECEK YERLERİ

EDİNBURG KALESİ

Edinburg Kalesi mutlaka görülmesi gereken bir yer. Kale, buzullar tarafından kesilen keskin uçurumlara sahip volkanik bir tepe üzerinde bulunuyor. Edinburg'un burada bulunmasının ana nedeni de budur. Bu noktadan itibaren, Edinburg'u her yönden bir saldırıya karşı savunmak çok kolay olduğu için seçilmiş. Edinburg Kalesi tarihte birçok kez el değiştirmiş (İngiliz ve İskoçlar tarafından). Kaleyi ziyaret ederseniz, St. Margaret Şapeli'ni mutlaka ziyaret etmelisiniz. Şapel, kaleler kompleksinin en eski kısmı ve muhtemelen Edinburg'da bulunabilecek en eski bina; 11. yüzyılda yaşamış olan kraliçe Margaret'ın onuruna 1130 tarihinde inşa edilmiştir. Şapelde 1695 ve 1735'ten kalma iki güzel rustik avize göz alıcıdır. Edinburg Kalesi, İskoçya'da en çok ziyaret edilen turistik yerlrin başında geliyor.

PRENSLER CADDESİ (PRINCES STREET)

Princes Street, Üçüncü Kral George'un hükümdarlığı döneminde 18. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir. “New Town” bölgesinin en güney bölümünde yer alıyor. Princes Street, heyecan verici cazibe merkezleri ve tüm cadde boyunca uzanan birçok ilginç ve sıradışı mağazasıyla ünlüdür. Şehrin sakinleri ve turistler, tüm gününü bu cadde üzerinde bulunan anıtları, heykelleri, simge yapıları ve dükkanları gezerek geçirirler.

İSKOÇYA MİLLİ MÜZESİ

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri ve galerileri listesinde yer almaktadır. Müze, 20.000'den fazla büyüleyici esere ev sahipliği yapıyor ve tek bir binada, doğal dünyayı, sanatı ve tasarımı, bilim ve teknolojiyi ve İskoç tarihini keşfetmenizi sağlıyor. Müzenin 2012 yılında Sanat Fonu Ödülü'ne aday gösterilen 36 galerisi, Koyun Dolly, Viking broşları, antik satranç figürleri ve Kraliçe Mary'nin kefaleti gibi tahnit kalıntıları da dahil olmak üzere tüm İskoçya ve dışından yer alan öğeleri içeriyor.

KRALİYET YOLU (ROYAL MILE)

Edinburg'un en çok bilinen ve en çok ziyaret edilen caddelerinden biridir. Eski Kent'te ve bir Dünya Mirası listesinde yer alan bölge, kültürel ve tarihsel olarak kent için önemlidir ve görülecek pek çok eseri barındırmaktadır. Kraliyet Yolu, aslında dört bağlantılı caddeden oluşuyor: tepede (batıda) Castlehill, sonra Lawnmarket, High Street ve Canongate. 1.8 kilometre uzunluğundaki bu yol Edinburg Kalesi'nin girişinden başlar ve diğer ucunda Holyroodhouse Sarayı bulunur.

ST. GILES KATEDRALİ

St. Giles, Edinburgh Kalesi ve Holyroodhouse Sarayı arasında, tarihi kraliye Yolu'nda (Royal Mile) yer almaktadır. Katedral 15. yüzyıldan kalmadır ve 19. yüzyılda restore edilmiştir. Edinburgh High Kirk olarak da bilinir, Presbiteryenlik Ana Kilisesi'dir. Kirk'ın en ilginç köşelerinden biri 1911 yılında Thistle'nin en eski ve En değerli şövalyeleri için inşa edilen Thistle Şapeli'dir.

CALTON HILL

Edinburg'da, Princes Street'in doğu ucunun ötesinde yer alan ve kentin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bir tepedir. Calton Hill, kentin en önemli simge yapılarından bazılarını oluşturan tarihi anıtların koleksiyonuyla da ünlüdür. En çarpıcı olanlardan biri, Atina'daki Parthenon'dan esinlenen Ulusal Anıt. Tepede ayrıca Dugald Stewart Anıtı, Nelson'un Anıtı, Eski Kraliyet Lisesi, Robert Burns Anıtı, Siyasi Martys 'anıtı ve Şehir Gözlemevi gibi çeşitli ikonik anıtlar ve binalar bulunmaktadır.

HOLYROOD PARK

Edinburgh'un merkezinde 640 dönümlük bir kraliyet parkıdır. On ikinci yüzyılda kraliye ailesinin avlanma sahası olarak kullanılmıştır. İskoçya'ya yaklaşık 1,6 kilometre uzaklıktadır. Park, çeşitli tepeler, localar, uçurumlar ve geniş yeşil ovaları barındırmaktadır. Parkların en yüksek noktası, antik bir yanardağ olan Arthur'un Koltuğu'dur. Her yönden muhteşem manzaraya sahip olan Edinburgh'daki kayalık zirve kuleleri ve onu çevreleyen geniş park alanı, şehrin yoğunluğundan kurtulmak için sığınak bir vaha gibidir. Buradan şehrin mükemmek manzarasını seyredebilirsiniz.

YAZARLAR MÜZESİ

En büyük İskoç yazarlar; Sir Walter Scott, Robert Burns ve Robert Louis Stevenson'ın eserlerinin sergilendiği müze, 1622 yılında inşa edilmiş olan Lady Stair's House adlı güzel bir konakta yer almaktadır. Adını eski sahibi olan Kontrpir Kontesi Elizabeth Stairer'den almıştır. Bina 1907 yılında Edinburgh şehrine bir müzeye dönüştürülmek üzere bağışlanmıştır. Müzede, üç yazarın yaşam öyküleri, el yazmaları, kitapları, portrelerı ve birçok kişisel eşyası bulunmaktadır. Müzede yer alan en önemli objelerden bazıları ise, Sir Walter Scott’ın romanlarının basıldığı basımevi, yemek masası, Robert Burn’ün yazı masası ve Stevenson’un oltası ve piposu.