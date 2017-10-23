AK Parti’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasıyla başlayan süreçte gözler Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’a çevrildi. Zira Uğur, istifası istenen belediye başkanlarından halen görevde olan ya da istifa edeceğini açıklamayan tek isim.

‘DİRENECEKLER Mİ’ TARTIŞMASI

Kadir Topbaş’ın ardından Düzce ve Niğde belediye başkanları istifa talebini “geciktirmeden” yerine getirdi. Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının istifa açıklaması diğer üç isim kadar hızlı olmayınca “Acaba direnecekler mi” sorusu gündeme geldi. Bursa ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının açıklama yaptığı bugün bile “İstifa etmeyecekler” iddiaları dile getirildi. Önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Partimizle ters düşmeyiz” sözleriyle hem istifasını açıkladı hem de “Direnecek” yorumlarını boşa çıkarmış oldu.

GÖKÇEK CUMARTESİ İSTİFA EDECEK

Altepe’nin istifa açıklamasını yaptığı sırada gözlerin çevrildiği isimlerden Melih Gökçek, Külliye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyordu. 18.00 sularında biten görüşmenin ardından Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Gökçek’in Cumartesi günü istifa edeceğini HABERTURK.COM aracılığıyla duyurdu. Gökçek de kısa süre sonra bu tarihi kendi Twitter hesabından açıkladı.

“VEFA DA VAR VEDA DA VAR” DEMİŞTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur cephesinde ise sessizlik hakim. Geçen Perşembe katıldığı temel atma töreninde konuşan Uğur, “Bu işin içinde vefa da var, veda da var. Balıkesir için, ülkemiz için Allah'ın hayırlısını nasip etmesini diliyorum” demişti. Uğur’un konuşmasındaki “Bir de irade-i külliye var, bütün kainatı kontrol altında tutan. En son irade-i külliye ne derse o olur” ifadeleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atıf olarak yorumlanmıştı. Bugün Amatör Spor Haftası'yla ilgili bir programa katılan Uğur, istifasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Uğur’un kararı merakla bekleniyor.