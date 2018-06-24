Edirne 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Edirne Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Edirne 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 87.51 olarak belirlenirken, saat 20:13 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 70 duyruldu. Edirne 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Muharrem İnce: 100.447 oyla yüzde 54.73 - Recep Tayyip Erdoğan: 59.317 oyla yüzde 32.32 - Meral Akşener: 18.874 oyla yüzde 10.28 - Selahattin Demirtaş: 3.269 oyla yüzde 1.78 - Temel Karamollaoğlu: 1.165 oyla yüzde 0.63 - Doğu Perinçek: 468 oyla yüzde 0.25



Edirne 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Muharrem İnce: 100.447 oyla yüzde 54.73Recep Tayyip Erdoğan: 59.317 oyla yüzde 32.32Meral Akşener: 18.874 oyla yüzde 10.28Selahattin Demirtaş: 3.269 oyla yüzde 1.78Temel Karamollaoğlu: 1.165 oyla yüzde 0.63Doğu Perinçek: 468 oyla yüzde 0.25

Milletvekili genel seçime yüzde 87.90 oranında katılımın sağlandığı Edirne il genelinde sandıklar saat 20:13 itibarıyla yüzde 59 oranında açıldı. 2018 Edirne milletvekili seçim sonuçları şöyle: Millet İttifakı: 94.302 oyla yüzde 61.93 - Cumhur İttifakı: 51.847 oyla yüzde 34.05 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Edirne milletvekili seçim sonuçlarına göre CHP: 68.889 oyla yüzde 45.24 - AK Parti: 44.219 oyla yüzde 29.04 - İYİ Parti: 23.961 oyla yüzde 15.74 - MHP: 7.628 oyla yüzde 5.01 - HDP: 4.163 oyla yüzde 2.73 - SP: 1.452 oyla yüzde 0.95 oy aldı.



Saat 20:13 itibarıyla 2018 Edirne milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Millet İttifakı: 94.302 oyla yüzde 61.93Cumhur İttifakı: 51.847 oyla yüzde 34.05CHP: 68.889 oyla yüzde 45.24AK Parti: 44.219 oyla yüzde 29.04İYİ Parti: 23.961 oyla yüzde 15.74MHP: 7.628 oyla yüzde 5.01HDP: 4.163 oyla yüzde 2.73SP: 1.452 oyla yüzde 0.9516 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…