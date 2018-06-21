Edirne AK Parti milletvekili aday listesi 2018!

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi AK Parti’nin Edirne milletvekili aday listesi oldu. Edirne AK Parti milletvekili adaylarının aday sıralaması merak ediliyordu. YSK’ya sunulan kesinleşmiş liste ile beraber sıralamalar da netleşti. İşte 2018 AK Parti Edirne milletvekili adayları
EDİRNE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018
|
1
|
FATMA
|
AKSAL
|
EKONOMİST / İKTİSATÇI
|
2
|
İLYAS
|
AKMEŞE
|
SERBEST/ÖZEL
|
3
|
ERDEM
|
GÜYÜMGÜLER
|
SERBEST/ÖZEL
|
4
|
BURAK
|
CAMBAZ
|
EĞİTMEN
Müezzinoğlu: "Türkiye'yi büyüteceğiz"- EDİRNE
AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, "Özellikle 24 Haziran bir Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi seçmenin ötesinde, ilk defa bu ülkenin gelecek 10 yılı, 20 yılı, 100 yılı, dünyayla yarışı, büyük millet olması, büyük hayallerin ve büyük hedeflerin peşinde koşması için son derece hayati ve önemlidir." dedi.Müezzinoğlu, İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesi ve Kumdere köyündeki ziyaretlerinin ardından, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksek Okulu toplantı salonunda Sivil Toplum Temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.Müezzinoğlu, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da milletvekili adayı olmadığını belirterek, "Önemli olan milletvekili, bakan olmak değildir. Önemli olan adam olmak, halkın içinde olmaktır, samimiyettir. Benim 5 gün sonra milletvekilliğim bitiyor ama ben Edirne’yi, ülkemizi, bayrağımızı seviyorum. Onun için her zaman sizin yanınızdayım. Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur. Bugün tarlada izi olmayanlara oy vermeyin. Dedemin partisi diye bir şey yoktur, zaman hızla geçiyor ve dünya değişiyor. Edirne'de ilçelerin içinde yeni hastanesi yapılmayan tek Uzunköprü'dür. Onun da ihalesi yapıldı. Balkanların en iyi hastanesi Edirne’de. 24 Haziran'da tarlada izi olanlara oy verin." diye konuştu.
Konuşmasının ardından ilçede açılışı yapılan yeni devlet hastanesini de inceleyen Müezzinoğlu, Uzunköprü ilçesinde de çeşitli ziyaretlerde bulundu.- "Türkiye'yi büyüteceğiz"Edirne Karadenizliler Derneği'nde de partililerle bir araya gelen Mezzinoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin millet için doğru olanı istediğini belirterek, şunları kaydetti:"Millet için doğru olan milletin yüzde 50'sinden fazlasının gözünün içine bakacak. Kim bakacak? Recep Tayyip Erdoğan da bakacak, Muharrem İnce de bakacak, milletin geleceğine kaderine yön vermek istiyorum diyen kim varsa bakacak. Şimdi bakın ister, istemez yan yana geldiler. Dörtlü oldular, üçlü oldular. Bundan sonra da artık küçük olsun benim olsun değil. Büyük olacağız birlikte büyüyeceğiz, Türkiye'yi büyüteceğiz. Türkiye'yi büyütüyorsak milletin gönlündeki yerimizde büyük olacak.Milletin ümüğünü ikide bir sıkanların yanında oluyorsan, millet de sana hadi oradan kardeşim diyecek. Artık yüzde 25'lerle senin bu milletin gönlünde yerin kalmayacak. Özellikle 24 Haziran bir Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi seçmenin ötesinde, ilk defa bu ülkenin gelecek 10 yılı, 20 yılı, 100 yılı, dünyayla yarışı, büyük millet olması, büyük hayallerin ve büyük hedeflerin peşinde koşması için son derece hayati ve önemlidir."Konuşmanın ardından AK Parti Edirne İl Başkanı Nesim İba, Müezzinoğlu'na üzerinde nazar duası yazılı bir levha hediye etti.Buradaki programda, AK Parti Edirne milletvekili adayları Fatma Aksal, İlyas Akmeşe, Erdem Güyümgüler, Edirne Karadenizliler Derneği Başkanı Yunus Ekşi ve partililer katıldı.
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