Edirne'nin Keşan ilçesinde, Büyük Cami Mahallesi Kudret Sokak'ta bulunan, bölgede Osmanlı Dönemi'nden kalma tek eser olan ve büyük kısmı halen ayakta kalan hamam, madde bağımlıları ve evsizlerin uğrak yeri halini geldi.

DHA'nın haberine göre madde bağımlıları ve define avcılarından korumak için tarihi hamamın etrafına tel örgü takıldıi kapısına ise asma kilit takıldı. Ancak tel örgüler tahrip edilirken, kapıdaki asma kilit ise çalındı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan ve restore edilmesi daha öncede gündeme gelen tarihi hamamın bir an önce tadilata alınması bekleniyor.

'ONARILARAK, BÖLGEYE YENİDEN KAZANDIRILMALI'

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, tarihi hamamın bölgede Osmanlı DEönemi'nden kalma türündeki tek eser olduğunu belirterek, "Hamam, yakınında bulunan Hersekzade Ahmet Paşa Camii'yle birlikte Keşan'da Osmanlı Dönemi'nden kalan son eser. Bu hamam Keşan'ın en önemli Osmanlı Dönemi yapısı olan cami ile bir bütün oluşturmakta ve mutlaka korunması gerekli bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eserin onarılarak yeniden kazandırılması Keşan için büyük bir kazanç olacaktır. Bölgeye kitaplık ya da fuaye salonu olarak tekrar kazandırılabilir. Bu yapının tekrar ayağa kaldırılması tüm Keşan halkının sorumluluğudur" dedi.

'YATIRIM PROGRAMINDA YOK'

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise bölgede tarihi eser niteliği taşıyan yapıların oldukça fazla olduğunu ve restorasyonlarda ödeneklerin öncelikli eserlere verildiğini belirterek, tarihi hamamın restorasyonun yatırım programlarında olmadığını kaydetti.