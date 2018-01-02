Olay, dün akşam saatlerinde Yancıkçı Şahin Mahallesi Gediz Aralığı Sokakta meydana geldi. Edirne'de özel bir hastanede doktor asistanı olarak çalışan Belgin Y., evinde yalnız bulunduğu sırada 5'inci kat balkonundan düştü.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin olayı görüp haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Belgin Y., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis kayıtlarında daha önceden psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve anti deprasan ilaçları kullandığı belirtilen Belgin Y.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali de dikkate alınarak soruşturma başmlatıldı.

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