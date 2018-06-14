Ramazan ayının bitmesi ile birlikte Müslümanlar, Ramazan Bayramı için hazırlıklara başladı. Bayramın ilk günü kılınacak olan bayram namazı saatleri ise bayramda merak edilen konuların başında geliyor.



Diyanet tarafından açıklanan namaz vakitlerine göre 2018 Edirne bayram namazı saati...

EDİRNE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?



Diyanet verilerine göre 2018 Edirne bayram namazı saati...

Ramazan Bayram Namaz Vakti Kurban Bayram Namaz Vakti Miladi Tarih 15 Haziran 2018 Cuma Miladi Tarih 21 Ağustos 2018 Salı Hicri Tarih 1 Şevval 1439 Hicri Tarih 10 Zilhicce 1439 Bayram Namaz Saati 06:25 Bayram Namaz Saati 07:09

EDİRNE 6:25 ENEZ 6:29 HAVSA 6:24 İPSALA 6:28 KEŞAN 6:27 LALAPAŞA 6:24 MERİÇ 6:27 SÜLOĞLU 6:23 UZUNKÖPRÜ 6:25

RAMAZAN BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar.

Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler.

Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.

EDİRNE'DE RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ ŞEKERLEME TEZGAHLARI ŞENLENDİ

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar, bayramların olmazsa olmazı bayram şekeri, lokum, çikolata ve badem ezmesi alışverişlerine başladı.



Edirne'de Ramazan Bayramı öncesi şekerlemeci ve tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor. Bayram ziyaretlerinde ikramların olmazsa olmazları olan şeker, lokum, çikolata ve badem ezmesi satışlarında hareketliliğin başladığını söyleyen şekerleme esnafı, yine de satışların yıldan yıla azaldığını belirtti.

Bayram şekerleri, lokumlar ve çikolatalar tezgahlarda sergilenmeye başlanırken, bayram şekerlerinin kilosu bu yıl Edirne’de 14 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

"ESKİ BAYRAMLARA GÖRE SATIŞLARIMIZ BİRAZ DÜŞÜK"

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tezgahlarındaki şeker çeşitliliğini iyice arttırdıklarını dile getiren şekerlemeciler, “Satışlarımız şuanda durgun. Bayram yaklaşmasına rağmen henüz umduğumuzu bulamadık. Diğer esnaf arkadaşlar gibi biz de bekliyoruz. Ramazanın son günlerine doğru satışlarımızın hızlanacağı ümidiyle bekliyoruz” dedi.

"BADEM EZMESİNİN YERİ AYRI"

Osmanlı’ndan günümüze yansıyan eşsiz tatlılar arasında gösterilen badem ezmesinin, bayram ikramlıkları arasında yerinin ayrı olduğunu söyleyen Keçecizade firması çalışanı Yaren Gürbüz, “Hareketlilik daha çok yarın başlayacak diye bekliyoruz. Bayramdan bir gün önce çok yoğunluk olacağını zannediyoruz. Bunun için hazırlıklarımızı 1 hafta öncesinden başlattık. Ezmelerimiz, çikolata kaplı ürünlerimiz hepsini hazırladık. Satışta hepsi mevcuttur. Badem ezmesi her zaman sofralarda yer alan bir ürünümüzdür. Ayriyeten tercih edilen çikolata kaplı ürünlerimizde var” ifadelerini kullandı.





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