Edirne'nin Keşan ilçesinde görevli jandarma uzman çavuş Devran Uzun'un sosyal medya hesabı üzerinden sokak kedilerini elleriyle besleyerek, sevdiği ve 'Hayvanlara hak ettiği değeri veren Türk milletinin jandarmasıyız' başlığıyla paylaştığı video büyük beğeni topladı.

DHA'nın haberine göre, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Devran Uzun'un, komutanlık bahçesinde sokak kedilerini elleriyle besleyerek, sevdiği ve 'Hayvanlara hak ettiği değeri veren Türk milletinin jandarmasıyız' başlığıyla paylaştığı video beğeni topladı.

Görüntüde bahçedeki kedileri severek, elleriyle besleyen uzman çavuş Devran Uzun, Hayvan sevgisi her insanın içinde olması gereken bir erdem. Teşkilatımızı hayvana işkence yapan, hayvanlara zarar veren insanlarla bağdaştırmanızı istemiyoruz. Biz hayvanları her zaman sever, koruyup, kollarız. Teşkilatımızda bu konuda çok hassas insanların olduğunu biliyoruz. Lütfen kötü kalpli insanları, hayvanlara zarar veren insanları bizlerle bağdaştırmayın. Biz onların rabbimizin sessiz kulları olduğunun farkındayız. Her zaman onlara gerekli şefkati gösteriyoruz diyerek sosyal mesaj verdi. Video kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

KEDİYE İŞKENCE EDEN ASKER TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp yere fırlatan, ardından da tekmeleyen er Taner H., görüntülerin sosyal medyada tepki toplaması üzerine gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) 3'üncü Ordu Komutanlığı Disiplin Kurulu tarafından olaya neden olan er Taner H. hakkında, '6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu' kapsamında disiplin cezası verilmişti.