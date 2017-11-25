Edirne'de kömür ocağında göçük

Keşan'da kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.



AA'nın haberine göre, işçileri kontrol etmek için kömür madenine girdi. Henüz belirlenemeyen nedenle 250 metre derinlikte oluşan göçüğün altında kalan Demirbaş yaralandı. İşçiler tarafından göçükten çıkarılan Demirbaş olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Müdahaleye karşın hayatını kaybeden Demirbaş'ın cenazesi otopsi için morga konuldu. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri kömür ocağına gelerek incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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