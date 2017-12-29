Edirne'de bir çiftçinin doğum yapan koyunundan dünyaya gelen ördek yavrusuna benzeyen cansız hayvan hayrete düşürdü.

İHA'nın haberine göre, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde bir çiftçi, koyunun doğumu için veteriner hekimden yardım istedi. Üçüz bekleyen koyun sahibi, doğumda dünyaya gelen ölü ördek yavrusu görünümdeki hayvanı görünce adeta şok oldu.

Doğumu gerçekleştiren Veteriner Hekim Eray Kaçar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bazen ineklerde de aynı problem oluyor. Gebelik döneminde kuzu yavrularından bir anne karnında ölüyor. Zamanla ölen yavrunun doku sıvıları emilip ördek yavrusu görünümünü alıyor. İlginç bir durum, çok sık rastlanmıyor. Latincesi Mumifikasyon (Mumyalaşma) olarak geçiyor bu durum. Emilmiş, rezorve olmuş yavru da deniliyor. Fetus da deniliyor" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER