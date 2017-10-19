Edirne'de 27 kreş öğrencisi gıdadan zehirlendi

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi kreşinde öğle yemeğinden sonra 27 çocuk ile 2 görevli, bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve kusma şikayeti üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi ile çocuklar ve 2 görevli hastaneye kaldırıldı.



11 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken 16 kişinin müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün yemeklerden numune aldığı, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinin de konu hakkında araştırma yaptığı belirtildi.

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