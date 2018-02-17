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Yambol ile kardeş belediye olarak bir çok etkinlik düzenlediklerini kaydeden Gürkan, "Trakya'yı kuran, adını veren büyük Trak medeniyetinin 8 bin yıllık bir geleneği olan Kuker festivalinin bir ayağını Edirne'de gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta festival Yambol'da yapılacak, biz de Edirneliler olarak orada olacağız, destek vereceğiz" diye konuştu.