Edirne'nin Keşan ilçesinde, traktörle otomobilin çarpıştığı kazada iki sürücü yaralandı. Otomobilde sıkışan 75 yaşındaki sürücü Yılmaz İbriceli çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, 75 yaşındaki traktör sürücüsü Hüseyin Yıldırım ise kazanın şokuyla yürüyerek gittiği evinden alınarak hastaneye götürüldü.



DHA'nın haberine göre kaza, Keşan-Mecidiye köyü karayolu üzerindeki Büyükdoğanca köyü sapağında meydana geldi. Yılmaz İbriceli yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Yıldırım idaresindeki traktörle çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri İbriceli ve Yıldırım yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücüYılmaz İbriceli, Keşan Belediyesi kaza kırım ekibi tarafından çıkartılarak, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Traktör sürücüsü Hüseyin Yıldırım ise yaralı halde kazanın şokuyla gititği evinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise jandarmanın incelemesinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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