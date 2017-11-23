Edirne'de saygı duruşunda tekerlekli sandalyesinden kalkan Makbule Raika Erkurt hayranlıkla izlendi

Edirne'de 87 yaşındaki Makbule Raika Erkurt, annesi Hatice adına yaptırdığı ana okulunun açılışında saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında yürüme güçlüğü çektiği için oturduğu tekerlikli sandalyeden çevresindekilerin desteğiyle ayağa kalkarak saygısını gösterdi.
Hatice Erkurt Anaokulu'nda Trakya Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen, minik çocukların gelecekteki girişimcilik kültürünü geliştirmenin amaçlandığı 'Yaşam Alanlarım Oluşuyor Hayatım Renkleniyor' projesinin kapanış programı yapıldı.
Programa Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreter vekili Salim Çavuş, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım, okula annesinin ismini veren 87 yaşındaki bağışçı Makbule Raika Erkurt ve öğretmenler katıldı.
"OLMAZ BENİM DE AYAĞA KALKMAM LAZIM, İÇİM RAHAT ETMİYOR" DİYEREK AYAĞA KALKTI
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Bu sırada yürüme güçlü nedeniyle tekerlikli sandalye de oturan okulun bağışçısı ve emekli doktor Makbule Raika Erkurt, herkesin ayakta olduğunu görünce 'olmaz benim de ayağa kalkmam lazım, benim için rahat etmiyor' diyerek yanındakilerin yardımıyla ayağa kalktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı boyunca ayakta durması salondakiler tarafından hayranlıkla izlendi.
Okul Müdürü İlknur Çevik, proje kapsamında çocukların işbirliği ve dayanışma kültürünü geliştirecek faaliyetlere imkan verecek eğitim alanları oluşturduklarını söyledi.
Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için bakanlığın çok büyük çalışmalar yaptığını kaydederek, şöyle dedi:
"Bizler okulları yaparken çok büyük devlet yatırımlarıyla yapıyoruz. Fakat devletin verdiği standart şeyler var. Bundan sonra okul idarecisi arkadaşlarımız ve çevredeki diğer paydaşların işbirliğiyle okullarımız albeni özelliğine kavuşuyor. Biz bu yaşta çocuğa düşünmesini sağlayabilirsek, bu yaşta düşündüğünü sorgulayabilmesini sağlayabilirsek, o sorguladığı şeyden de doğruyu ve yanlışı bulabilmesini sağlayabilirsek, inanıyorum ki Türkiye'de eğitim çok iyi noktaya gelecektir. Dünyada en az bulunan şey girişimcilik. Neden az? Japonya'da 100 kişiden 60'ı girişimci. Türkiye'deyse 100 kişiden 4-5 kişi girişimci. Bu eğitimi yaparak öğrenmeyi sağlayabilirsek bu çocuklarımızın gelecekte girişimcilik ruhunu geliştirmiş oluruz."
Konuşmaların ardından proje kapsamında oluşturulan eğitim sınıfları ve atölyelerin açılış kurdelesi kesildi. Milli Eğitim Müdürü Cırıt, Makbule Raika Erkurt ve beraberindekiler eğitim sınıfları ve atölyeleri gezdi.
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