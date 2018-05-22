Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

TUTUKLULUK DEĞERLENDİRME DURUŞMASI YAPILDI

DHA'nın haberine göre, Edirne 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi her 30 günde bir olan tutukluluk değerlendirme duruşmasını yaptı. Duruşmaya geçen 1 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklazis, avukatları Selin Özel ile Hakan Yalçıntuğ da katıldı. Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden ring aracı ile adliyeye getirilen Yunan askerler, elleri önden kelepçeli olarak binaya alındı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri adliye ve çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Yaklaşık 1.5 saat süren duruşmada Yunan askerler sınırı yanlışlıkla geçtiklerini belirterek tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği Yunan askerleri hakkında Türkiye'de ikametlerinin bulunmaması, kaçma şüpheleri nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı Yunanistan'ın Edirne konsolosu Sotiria Theochridi de izledi.

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