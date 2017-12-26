Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip altındaki bazı şüphelilerin Türkiye'ye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Zonguldak limanında önlem alan Edirne polisi, CENK-A isimli Ro-Ro gemisinden inen M.K. yönetimindeki yabancı plakalı TIR'da arama yaptı. TIR'ın dorsesinde uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili Zonguldak ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla M.Ç., M.Ç., İ.A., E.A. ve H.S. de gözaltına alındı.

Edirne'ye getirilen 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti' yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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