Operasyon kapsamında 10 Milyon 900 bin TL'lik 421 kilogram esrar ve 156 gram eroin maddesi ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, Edirne’nin Keşan İlçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesi ve talimatları doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddelerini Edirne ve İstanbul olmak üzere çevre illerde uyuşturucu ticaretini yapan çete çökertildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan 3 aylık teknik takibin ardından gözaltına alınan 12 şüpheliden 10’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonlar kapsamında, 10 Milyon 900 bin TL'lik 421 kilogram esrar ve 156 gram eroin maddesi ele geçirildi. Öte yandan yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı düşünülen 10 cep telefonuna ve 30 bin Euro paraya el konulduğu açıklandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER