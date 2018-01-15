Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü şehir merkezinde karla karışık olarak başlayan yağış, daha sonra kar halinde devam etti.

AA'nın haberine göre, Meteoroloji yetkililerince kar yağışının gece saatlerine kadar devam edeceği, saatler ilerledikçe hafifleyeceği belintildi.

Geçmişe oranla kentte kar yağışının daha az görülmesi nedeniyle vatandaşlar yılın ilk kar yağışında bol bol öz çekim yaptı.

Başta Selimiye Camisi olmak üzere tarihi eserler ise kar yağışı altında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Selemiye Camis

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