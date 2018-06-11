Edirne bugün 28. iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Edirne'de oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Edirne'de iftar ve sahur vakitleri...

Edirne iftar saati kaçta? (Edirne iftar vakti) 12 haziran 2018

Edirneliler 28. iftara hazırlanıyor. Dün Edirne'de iftar saat 20.55'te yapıldı. Bugün iftar vakti ise 20.55'de olacak. Böylelikle 28. oruç da bitmiş olacak.

Edirne sahur ve imsak saati kaçta? (Edirne sahur vakit)

Edirne'de bugün sahur 03.29'a kadar gerçekleşti. Okunan ezanın ile birlikte 28. oruca niyet edildi. 13 haziran salı günü sahur 03.29'a kadar olacak.

EDİRNE RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Edirne Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Edirne için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır.

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:58 05:47 13:16 17:12 20:34 22:15 2 17.05.2018 Perşembe 03:56 05:46 13:16 17:12 20:35 22:16 3 18.05.2018 Cuma 03:55 05:45 13:16 17:12 20:36 22:18 4 19.05.2018 Cumartesi 03:53 05:44 13:16 17:13 20:37 22:19 5 20.05.2018 Pazar 03:52 05:43 13:16 17:13 20:38 22:21 6 21.05.2018 Pazartesi 03:50 05:42 13:16 17:13 20:39 22:22 7 22.05.2018 Salı 03:49 05:41 13:16 17:14 20:40 22:24 8 23.05.2018 Çarşamba 03:47 05:41 13:17 17:14 20:41 22:25 9 24.05.2018 Perşembe 03:46 05:40 13:17 17:14 20:41 22:27 10 25.05.2018 Cuma 03:45 05:39 13:17 17:14 20:42 22:28 11 26.05.2018 Cumartesi 03:43 05:38 13:17 17:15 20:43 22:30 12 27.05.2018 Pazar 03:42 05:38 13:17 17:15 20:44 22:31 13 28.05.2018 Pazartesi 03:41 05:37 13:17 17:15 20:45 22:32 14 29.05.2018 Salı 03:40 05:37 13:17 17:16 20:46 22:34 15 30.05.2018 Çarşamba 03:39 05:36 13:17 17:16 20:47 22:35 16 31.05.2018 Perşembe 03:38 05:36 13:17 17:16 20:47 22:36 17 01.06.2018 Cuma 03:37 05:35 13:18 17:17 20:48 22:37 18 02.06.2018 Cumartesi 03:36 05:35 13:18 17:17 20:49 22:39 19 03.06.2018 Pazar 03:35 05:34 13:18 17:17 20:50 22:40 20 04.06.2018 Pazartesi 03:34 05:34 13:18 17:17 20:50 22:41 21 05.06.2018 Salı 03:33 05:33 13:18 17:18 20:51 22:42 22 06.06.2018 Çarşamba 03:32 05:33 13:18 17:18 20:52 22:43 23 07.06.2018 Perşembe 03:32 05:33 13:19 17:18 20:52 22:44 24 08.06.2018 Cuma 03:31 05:33 13:19 17:19 20:53 22:45 25 09.06.2018 Cumartesi 03:31 05:32 13:19 17:19 20:54 22:46 26 10.06.2018 Pazar 03:30 05:32 13:19 17:19 20:54 22:47 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:30 05:32 13:19 17:19 20:55 22:48 28 12.06.2018 Salı 03:29 05:32 13:20 17:20 20:55 22:48 29 13.06.2018 Çarşamba 03:29 05:32 13:20 17:20 20:56 22:49 30 14.06.2018 Perşembe 03:29 05:32 13:20 17:20 20:56 22:50 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



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