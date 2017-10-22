Edis, Aylin Önce ile birlikte

Ünlü popçu önceki gün arkadaş grubuyla eğlenirken Nişantaşı'ndaki mekana bir süre sonra 10 yıl boyunca sevgilisi olan Önce de geldi.



Selamlaşıp sohbet eden ikili, buradan çıkıp Emirgan’daki bir mekânda sabaha kadar birlikte eğlendi.



Aralarındaki sorunları çözerek üç aylık ayrılığa son veren çift, ilişkilerine bıraktıkları yerden başlama kararı aldı.

Edis

Aylin Önce