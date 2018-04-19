HT Magazin'de yer alan habere göre, iddialı bir sahne şovuna imza atmak isteyen şarkıcı, ışık şovları, özel sahne düzeneği ve dansçılar eşliğinde performansını sergileyecek.

Bir içecek markasının yüzü olan ve önceki gün yapılan reklam lansmanına katılan Edis’in kampanya için 1 milyon TL aldığı öğrenildi.