Edis, hayranıyla düet yaptı

HT Magazin’de yer alan habere göre, sosyal medyada gerçekleştirdiği ‘Şarkı Söylemek Lazım’ yarışmasını kazanan hayranını sahneye davet eden ünlü popçu, 100 milyon dinlenmeyi geçen ‘Çok Çok’ isimli şarkısını hayranıyla birlikte seslendirdi.

Edis