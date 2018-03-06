HT Magazin'de yer alan habere göre, yarın raflardaki yerini alacak olan albüm, 12 şarkıdan oluşuyor.



Ünlü şarkıcı, “Albümümdeki tüm şarkılar aşkını anda yaşayan, anı esas alan birilerini anlatıyor. Hayatım boyunca böyle bir adam olmaya çalıştım ben de. Anın her zaman esas olan olduğunu hatırlatmak için, ilk albümümün ismini ‘An’ koydum” dedi.

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