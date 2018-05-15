HT Magazin'de yer alan habere göre, rengârenk ceketiyle tamamladığı iddialı kostümü ve dans şovuyla göz dolduran ünlü popçu, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

UNFPA SÖZCÜSÜ OLDU



Edis, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi’nin sözcüsü oldu. Ankara’daki ofisi ziyaret eden şarkıcıya rozetini Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa taktı.