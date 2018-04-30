HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü popçu, ilk ciddi sınavı olarak gördüğü konser için yaklaşık iki aydır hazırlandığını söyleyip ekledi:



“Hayallerimi gerçekleştirmek için çok çalıştım. 7 kilo verdim yoğunluktan dolayı. Gecem gündüzüm birbirine karıştı ama çok mutluyum.”

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