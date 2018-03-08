Edis ilk albümü Ân ile Itunes ranking global listesine 101. sıradan giriş yaptı. Edis'i en yakın takip eden Türk sanatçılar sıralamanın 600. basamağında yer aldı.

Müzik kariyerinin 12 şarkılık ilk albümü Ân ile hayranlarının karşısına çıkan Edis, hafızalardan silinmeyecek bir rekora daha ilk 24 saatte imza attı.

'An'ın çıktığı an itibariyle Türkiye'de Itunes, Apple ve tüm dijital platformlarda en çok dinlenen ilk 10 şarkıdan beş'i Edis 'e ait! Edis müzik dünyasında böylece yeni bir dijital rekor elde etti. Roman klibi ise YouTube 'da da ilk 24 saatte 1 milyon kez izlendi.