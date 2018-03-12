HT Magazin'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü yeni albümü ‘An’ın elde ettiği sonuçları kutlamak için Ulus’taki bir mekânda arkadaşlarının düzenlediği davete katılan ünlü popçu, satışlardan ve geri dönüşlerden memnun olduğunu söyledi.







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