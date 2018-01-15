Yangın bugün saat 16.30 sıralarında Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi Bayramyeri mevkiindeki üç katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
AİLESİNİ KURTARMAK İÇİN ALEVLERİN ARASINA DALDI
DHA'nın haberine göre; kısa sürede alevlerin sardığı evde bulunan baba Emrah Demirci (32), önce eşi Reyhan Demirci (30) ile 14 yaşındaki kızı Rabia Demirci'yi dışarı çıkardı. Ardından 2 kızını daha kurtarmak için geri dönen Emrah Demirci, alevlerin daireyi tamamen sarması nedeniyle içeride kaldı. Çocukları 2 yaşındaki Nesrin Demirci ve 10 yaşındaki Emre Demirci'yi dışarıya çıkaramayınca evin balkonuna çıkıp yardım istedi.
MAHALLE SAKİNLERİ SEFERBER OLDU
Emre Demirci'nin yardım çığlıkları üzerine mahalleden bir esnaf apartmanın yanına kapalı kasa kamyonetini yanaştırdı. Kamyonetin yüksek kasasının üzerine çıkan kişi, apartmanın ikinci katı hizasına ulaştı. Baba Demirci tarafından 3'üncü katın balkonundan aşağıya sarkıtılan çocuklar Nesrin ve Emre Demirci'yi kucaklayarak kurtardı. Ardından Emrah Demirci de alt katın balkonuna inmeyi başardı.
Apartmandan güçlükle dışarı çıkan anne Reyhan Demirci ile kızı Rabia Demirci dumandan etkilendikleri için 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
2 KIZINI BALKONDAN SARKITARAK KURTARDI
Balkondan sarkıtılarak kurtarılan Nesrin ve Emre Demirci kardeşler de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir saatlik süren çalışmanın ardından alevleri güçlükle kontrol altına aldı.
İTFAİYE ERLERİNE YARDIM ETTİ
Bu arada mahalle sakinlerinden 60 yaşındaki Çiçek Demir, olay yerine gelen itfaiye erlerine yangın hortumunu taşıyarak yardımcı oldu.
Hastanede tedavi altına olan Emrah Demirci, eşi Rabia Demirci ve 3 çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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