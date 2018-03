Kasımpaşa'nın 24 yaşındaki Nijeryalı forveti Samuel Emem Eduok, Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Süper Lig'e gelmenin oldukça iyi bir meydan okuma olduğunu söyleyen Eduok, "Ama daha önce de söylediğim gibi kendime inandım. Her zaman bir fark oluşturarak takıma katkıda bulunabileceğime inandım. İşler nasıl olursa olsun kendime inancımı sürdürdüm. Genç bir oyuncu olsam bile bunları başarabileceğimi gösterdim. Kendi inancımı kendime kanıtlamış oldum" diye konuştu.

"TAKIM OLARAK BİRBİRİNİ OLDUKÇA SEVEN İNSANLARDAN OLUŞUYORUZ"

Takım olarak birbirini oldukça seven insanlardan oluştuklarını belirten Eudok, "Amacımız da her maçı kazanmak. Her maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp galibiyete ulaşmak istiyoruz. Bu sahip olduğumuz birliğin ve ruhun da bizi Avrupa'ya götürebileceğine inanıyorum. Çünkü oyuncu kalitesi olarak değerli bir takımımız var. Takım olarak bu birliğimizi koruduğumuz sürece de Avrupa hedefini gerçekleştireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"KEMAL HOCA BENİM BURADA KALMAMI SAĞLADI"

Kemal Özdeş'in kendisinin takımda kalmasını sağlayan ve kontratını uzatan teknik direktör olduğunu anlatan 24 yaşındaki futbolcu, "Ona bir hoca olarak çok inanıyorum. O da bana inanıyor. Bütün oyuncularına inanıyor. Bu benim için önemli bir durum. İyi çalışıyorum ve bana şans verdiğinde kendimi kanıtlamaya uğraşıyorum. Bir oyuncu için en önemli şey, şans geldiğinde bu şansı en iyi şekilde kullanmak ve boşa çıkarmamaktır. Benim yaptığım şey de bu. Aramızdaki ilişki bu şekilde devam ediyor. Genç oyunculara inanıyor. Genç oyuncuların iyi çalıştığını görüyor. Çünkü iyi çalışan oyuncular forma şansı geldiği zaman bu performansı vermek için hazır olan oyunculardır. Dediğim gibi, ona hoca olarak inanıyorum ve o da bana inanıyor. Şans geldiğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.

"QUARESMA VE PEPE TARTIŞILMAZ İSİMLER"

Süper Lig'de çok kaliteli oyuncular olduğunu dile getiren Eduok, "Ricardo Quaresma, Pepe kalitesi tartışılmaz isimler. Cenk Tosun çok iyi bir golcü ve nitekim Everton'a transfer oldu. Ligdeki pek çok oyuncunun skora yaptıkları katkıyı gördüğünüzde çok fazla etkileniyorsunuz ve bu oyuncuları izlemek büyük bir keyif" dedi.