Edvina Sponza, İbrahim Kutluay ve Demet Şener ile ilgili konuştu

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"KONUNUN DIŞINDAYIM"



HT Kulüp muhabiri Onur Aydın’ın Bebek Parkı’nda rastladığı Sponza, “Kutluay çiftinin boşanma davasıyla ilgili birçok kez soru sorulmasına rağmen hiç cevap vermediniz. Kutluay çiftinin boşanmasına neden olduğunuz iddia ediliyor. Neler söyleyeceksiniz?’’ sorusuna “Ben bu konuda hiçbir zaman konuşmadım, konuşmak da istemiyorum bu davanın içinde bulunmak istemiyorum. Bu onların davası benim davam değil. Bu konunun tamamen dışındayım bunu böyle bilmenizi isterim’’ dedi.