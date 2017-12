Edward Snowden’in destekçileri arasında yer aldığı Haven isimli açık kaynaklı uygulama, özellikle eski Android cihazlarının güvenliğini sağlamak için geliştirildi.

Bir izleme sistemi gibi çalışan Haven, akıllı telefon ve tabletlerin kamerasını, ses kayıt özelliğini ve ivmeölçerini kullanarak bir hareket algıladığında kullanıcısını uyarıyor. Uygulamanın ardındaki ana fikir ise dünyanın en iyi şifreleme sisteminin bile fiziksel saldırılara karşı savunmasız olduğu.

The Guardian Project, Freedom Of The Press ve Edward Snowden işbirliğiyle geliştirilen Haven, cihazların üçüncü şahıslar tarafından fark edilmeden erişilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Haven’ın kullanım alanına bir örnek vermek gerekirse, cihazı kaldığınız otel odasının kasasına koyduğunuzda uygulama odada herhangi bir hareket olduğunda ses kaydediyor ve birisi kasayı açtığında fotoğrafını çekebiliyor. Uygulama kullanıcısını bildirmek için SMS ya da Tor tabanlı bir web sitesini kullanıyor.

Haven, Google Play üzerinden ya da açık kaynaklı Android uygulama mağazası F-Droid’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.

ABD'nin hakkında yakalama kararı çıkarmasından sonra Rusya'ya kaçan Snowden'e 2020 yılına kadar bu ülkede sığınma hakkı verilmişti.

