İstanbul Maltepe Dumlupınar İlköğretim Okulu'nun tuvaletinde 2010 yılında lavabonun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Efe Boz'un ölümüyle ilgili davada Yargıtay kararını verdi. Sanıklar hakkında verilen hapis cezası ve beraat kararları onandı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, 6 yaşındaki Efe Boz, 12 Mayıs 2010 tarihinde okulun tuvaletinde üzerine düşen lavabonun boğazını kesmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından 8 kişi hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava 4 yıl sürdü. Tutuksuz sanıklar okul müdür yardımcıları Pınar Tan Aslan ve Fatma Metin, inşaat firması sahibi Aslan Yavuz Haberdar ve kontrolör Halim Cüneyt İşyar'ın olayda kusurlu olmadıkları gerekçesiyle beraat etti. Anasınıfı öğretmeni Gökçen Gökalp "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 1 yıl 8 ay, taşeron firma müdürü Yalçın Kaya ile mühendis Murat Kılıç 2'şer yıl 6'şar ay, okul müdürü Mustafa Katırcılar ise 3 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.
BERAATE VE CEZAYA ONAMA
Anasınıfı öğretmeni Gökçen Gökalp dışında taraflar karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, okulun güçlendirme ve onarım işini birlikte yapan Yalçın Kaya ve Murat Kılıç'ın, olaya konu lavabonun montajını hatalı yaparak Efe Boz'un ölümüne neden olduğu ve olayda sorumluluklarının bulunduğu kaydetti. Anasınıfı lavabolarından birinin sallandığını ve bu durumdan okul müdürü Mustafa Katırcılar'ın haberdar olmasına rağmen anasınıfı lavaboları üzerindeki denetim, kontrol ve bakım görevini yerine getirmeyerek olayın oluşunda kusurlu olduğu kaydedildi. Kararda, beraat eden sanıkların ise olayın meydana gelmesinde sorumluluk ve kusurlarının bulunmadığı belirtildi. Yargıtay beraat eden ve ceza alan sanıklar hakkında verilen kararı onadı.
Ceza İnfaz Sisteminde yapılan değişiklik sonucu ceza infazının 2 yılın altında olması gerekçesiyle ise denetimli serbestlik hükümleri kapsamında sanıkların cezaevine girmeyeceği öğrenildi.
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