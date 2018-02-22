Gökçe Bahadır ile Efe Duru'nun ayrılık nedeninin, Bahadır'ın rol arkadaşı Mert Fırat ile yakınlaşması olduğu öne sürülmüştü.



Bahadır, çıkan bu iddialardan sonra, “Asla öyle bir şey yok. Ne saçma bir şey. Anlaşamadık ve karşılıklı saygı çerçevesinde ayrılma kararı aldık.” açıklamasını yapmıştı.

Efe Duru, ayrılık sonrası Magazin D'ye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde karşılaştıkları iddia edilen iki eski aşığın birbiriyle selamlaşmadığı konuşuluyordu.



Muhabirlerin, "Gökçe Bahadır ile karşılaşmışsınız" demesi üzerine Duru, "Yalan ya, hiç hiç! Alakamız yok, görmedim bile" dedi.

Duru, muhabirlerin, ayrılık sebebinin Mert Fırat ile alakalı olup olmadığını sorusuna ise, "Mert Fırat'ın ayrılığımızla alakası yok. O haberler yalan. Anlaşamadık ayrılık, sadece bu... Çıkan haberler doğru değil" yanıtını verdi.