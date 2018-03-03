Oyuncu Gökçe Bahadır, Efe Duru ile bir yıl aşk yaşamıştı. Ünlü çift, üç ay önce ayrılmıştı.

Posta'nın haberine göre, Efe Duru'nun, sosyetenin havalı güzellerinden Esra Ergintuğ ile aşk yaşamaya başladğı iddia edildi. Gökçe Bahadır’ın dizideki rol arkadaşı Mert Fırat ile yakınlaştığı konuşuluyor. Mert Fırat ise söz konusu iddiayı yalanladı.