İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençlik Kupası'nın ilk ayağında milli formayı giyen Efe Gürkan, finalde Belçikalı Senna Roos'u 6-0 yenerek altın madalyanın sahibi olmayı başardı. Efe Gürkan ile Ulaş Berkim Tümer ve Ali Aydın'dan oluşan Klasik Yay Yıldız Erkek Milli Takımı ise finalde Belçika'ya yenilerek gümüş madalya aldı.

HEDEF OLİMPİYATLAR

Dünya Kupası 2. Ayak Yarışması için Antalya'da bulunan milli sporcu Efe Gürkan Maraş, gazetecilere yaptığı açıklamada, okçuluğa ilk olarak ağabeyiyle kendisinin başladığını, ardından anne ve babasının da bu spora ilgi duyduğunu söyledi.

Makaralı yayda yarışan ağabeyinin 2 yıl önce ABD'de düzenlenen şampiyonada dünya ikincisi olduğunu, annesi Aygül Maraş'ın ise master grubunda Türkiye üçüncülüğünün bulunduğunu aktaran Efe Gürkan, şöyle konuştu:

"Okçuluğu seviyorum. Ailece okçuluğa aşığız. Her şey olabildiğince iyi gidiyor, öyle devam etmesini de umuyoruz. Bu sene Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılacak Gençlik Olimpiyatları'na hazırlanıyorum. İnşallah seçilirsem oraya gideceğim. Onun ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmaya başlayacağım. İnşallah olimpiyatlarda yarışmayı başarırım."

Efe Gürkan, gelecekte okçuluk antrenörü olmayı istediğini sözlerine ekledi.