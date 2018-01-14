İZMIR’in Selçuk İlçesi’ndeki Efes Antik Kenti, turizmdeki durgunluktan etkilenen yerler arasında. Turizm sezonunda her gün binlerce tatilci ve yabancı turistin gezdiği, kış aylarında ise kültür turlarıyla gelen konuklarını ağırlayan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Efes Antik Kenti, son yıllarda terk edilmiş bir görüntü sergiliyor. Antik kent adeta kedilere kalmış durumda. 3 yıl öncesine kadar yılda 3.5 milyon ziyaretçinin gezdiği Efes Antik Kenti’ni geçen yıl 450 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısındaki büyük düşüşte “değişen turist profili”, “Efes’te yeni kazıların yapılmaması”, “yeterli tanıtım olmaması” ve “kruvaziyer turizminin azalması” en büyük etkenler...

‘TANITIMLAR ARTIRILMALI’

Uzun süre yılda ortalama 3.5 milyon turistin gezdiği Efes Antik Kenti’nde ziyaretçi sayısı, 2015 yılında 1 milyon 700’e, 2016 yılında 900 bine düştü. 2017 yılında da yüzde elli kayıpla 450 bine indi. Her yıl Avrupa’dan onlarca turla turist getiren rehberler Efes için acilen önlem alınmasını istedi. 2018 yılında da kültür turizminde kara bir tablo göründüğünü belirten sektör temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurtdışında daha fazla fuarlar düzenleyip reklam yaparak kaliteli turist çekmek için acil turizm eylem planına ve stratejik değişikliğe ihtiyaç olduğunu söylüyor. Turistlere uygulanan farklı fiyat politikasının değiştirilmesinin şart olduğunu da dile getiren turizmciler, yeni kazılarla ortaya çıkarılan eserlerin tanıtımının yapılmasını, kruvaziyer gemilerinin Türkiye’ye gelmesinin sağlanmasını, sosyal medya üzerinde reklamlar, yeni filmler yapılmasını istiyor. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in ulaştığı sektör temsilcileri, Efes’i ziyaret eden turist sayısındaki düşüşü değerlendirdi.

‘PROFİL DEĞİŞTİ’

Rehber Meltem Çiftçi:

“28 yıldır turist rehberiyim. Kuzey Amerika’dan ve Kanada’dan gelen kültür, arkeoloji, tarih temalı turlar düştü. Turist profili oldukça değişti. Daha çok Ortadoğu’dan gelen turistler var. Acilen önlem alınmalı. Turizmin böyle olmasının ana sebebi Türkiye’nin yurtdışındaki imajıyla ilgili. Güvenilir bir yer olduğunun anlatılması gerek. Turizm için seferberlik yapılmalı. Şu an fiyatları ucuzlatarak turist getirilmeye çalışılıyor. Sadece kafa sayısını artıran turiste ihtiyacımız yok. Aldığı hizmetin kıymetini bilen, hakkını veren turist gerekli. Ucuza turist getirmek politikası yanlış.”

‘2 TURA ÇIKTIM’

Rehber Feyzal Arbatlı:

“3 yılda kültür turizmi için gelen turist sayısı çok azaldı. 3 yıl öncesine kadar yılda en az 15 tura çıkardım, son iki yılda sadece 2 tura çıktım. Artık kültür turizmi için Avrupa’dan turist gelmiyor. Efes kedilere kaldı. Azalmanın birçok nedeni var. Tanıtım çok önemli. Turist düşüşünü son dönemlerdeki dış politika uygulamalarına bağlıyorum.”

‘REKLAM YAPILMALI’

Rehber Demet Mermer:

“Türkiye’yi yabancılara pazarlayamıyoruz. Gelen turistler de İngilizler ve Almanlar. Acilen turizm politikalarını değiştirmemiz gerekiyor. Bakanlık ve acenteler sosyal medyayı iyi kullanmalı. Bakanlık sitesine yeni keşfedilen yerleri koymalı, reklam yapmalı. Yeni kazıları öne çıkarmalıyız.”

‘FUARLARA GİDENLER DİL BİLE BİLMİYOR’

İzmir Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Kesici:

“Son üç yıl turizm açısından çok kara bir tablo oldu. Bu tablonun 2020’ye kadar süreceğini tahmin ediyorum. Efes Antik Kenti ve ören yerleri kaderine terk edildi. Yaşanan bu olumsuzluklardan dolayı, rehber, otel, acente, otobüs firmaları domino etkisi gibi devrildik. Acilen önlem alınması gerekir. Fuarlara katılan kişiler kalifiye olmadığı için de zorluk yaşanıyor. Fuarlara gidenlerin çoğu dil bilmiyor, gezmeye ve broşür dağıtmaya gidiyor.”

‘KATALOGDA YOK’

Rehber Nükhet Everi:

“Bütün ülkeler Türkiye’yi katalogdan çıkardı. 2018-2019 yılı içerisinde Türkiye yok. Asıl sorunumuz bu. Eğer acente Türkiye’ye turisti götürürse, ülke yaptırımlar uyguluyor. ‘Sen neden vatandaşımı oraya götürdün?’ diyor, ayağı kırılsa sigortasını ödemiyor. Acilen Türkiye’nin kataloğa girmesi için çalışma yapılmalı.”

‘BU KADAR OLMAMIŞTI’

Rehber Betül Uzun:

“Kültür turizmi için gelen Batılı turistlerin gelişinde son 3-4 yıldır düşüş vardı. Önceki yıllarda, deprem oldu, Körfez Savaşı oldu ve bombalar patladı ve çok kriz yaşadık. Ama bu kadar ağır olmamıştı. Biraz uzun sürdü. Batılı turistler başka ülkeleri tercih ediyor. İnşallah 2018’de bir kıpırdanma olur.”

NEDENLERİ

- Turist profili değişti.Türkiye’ye gelen Arap kökenli Ortadoğulu turist arttı, Batılı turistlerin azaldı.

- Arap turistlerin kültür turizmine ilgi göstermemesi, para harcamaması.

- Kültür turizmi için gelenlerin azalması.

- Yurtdışında yeterli tanıtım yapılmaması.

- Fiyat konusunda cazip uygulamalar yapılmaması.

- Yeni kazıların yapılmaması.

- Kruvaziyer gemilerinin Türkiye’ye gelmesi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- Yurtdışında daha çok fuarlar açılmalı, rehberlerle tanıtım yapılmalı

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, acenta ve rehberlerin işbirliğiyle havalimanlarda reklamlar yapılmalı.

- Bireysel olarak gelen turistlere farklı fiyat politikası uygulanmamalı

- Yeni kazılarla ortaya çıkartılan eserler tanıtılıp, anlatılmalı

- Kruvaziyer gemilerinin Türkiye’ye gelmesi için teşvikler yapılmalı

- Sosyal medya daha iyi kullanılmalı.

- Antik kentle ilgili yeni filmler yapılmalı, kitaplarla tanıtılmalı

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