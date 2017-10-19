Efes Antik Kenti'ni denizle buluşturacak proje

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün, Efes Antik Kenti'ni denizle buluşturmak için başlattığı projenin en önemli adımlarından biri atıldı. Projenin DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü'ndeki ihalesine 53 firma, teklif verdi. İki aşamalı değerlendirmeden sonra kazanan firmanın belli olacağı açıklandı.



DHA'nın haberine göre; Başbakan Binali Yıldırım'ın '35 İzmir Projesi' arasında yer alan Efes'e açılacak 'antik kanal' için yürütülen çalışmalar kapsamında en önemli adım atıldı. Efes Limanı'ndan 2 bin 500 yıl içinde, yaklaşık 9 kilometre çekilen denizi yeniden antik kentle buluşturulacak proje için ihale yapıldı. Projenin DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü'ndeki ihalesine 53 firma, teklif verdi. İki aşamalı değerlendirmeden sonra kazanan firmanın belli olacağı açıklandı.





UNESCO LİSTESİNDE

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Efes Antik Kenti'nin ününe ün katacak projenin ilk etabını, 6 bin 130 metre uzunluğundaki kanalın girişindeki 600 metrelik bölümle yat limanı kapsıyor. Projenin ilk etabının planlamalara göre, 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. İhaleye çıkacak olan projenin, tarihi dokuya zarar vermeden büyük bir titizlikle yürüyeceği ifade edildi.

İki etaplı projenin ilk etabında, yatların girişini sağlamak için Pamucak sahiline 600 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde giriş kanalı yapılacak. Teknelere kısa süreli park imkanı sağlayan yat limanın boyu 250, eni ise 100 metre genişliğinde olacak. İlk etap için doğal sit alanı olan bölgeye 1620 kazık çakılacak. Kanalın duvarları tarihi dokuya uygun şekilde yöresel dikdörtgen kesme taş bloklarla kaplanacak.

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