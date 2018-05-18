Son yıllarda terk edilmiş bir görüntü sergileyen UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Efes Antik Kenti, eski yıllardaki gibi ziyaretçi akına uğramaya başladı. Geçen yıl toplamda 996 bin 800 kişi tarafından ziyaret edilen ve “Kedilere kaldı” şeklinde

yorumlar yapılan Efes’in bu yılın ilk 4 ayındaki ziyaretçi sayısı 412 bini aştı. Özellikle hafta sonları çok sayıda ziyaretçi

antik kente akın etti.

Kış aylarında 412 bin kişiyi ağırlayan Efes Antik Kenti’ne ziyaretçi sayısının yazla birlikte milyonları bulması bekleniyor. İzmir’in Selçuk İlçesi’ndeki Efes Antik Kenti’ni 2015’te 1 milyon 699 bin kişi, 2016’da 897 bin, 2017’de ise 996 bin kişi ziyaret etti