Edirne'den Elazığ'a gelen 250 kilogram ağırlığındaki Efkan Bağış, zayıflamak için tüp mide ameliyatı oldu.

İHA'nın haberine göre; Edirne'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Efkan Bağış (47) fazla kilolarından kurtulmaya karar verdi. Lokantacılık yapan Bağış, zayıflamak için hastaneye geldi. Hastanede Genel Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Fadlı Doğan ile görüşen Bağış, tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyattan 4 gün sonra 10 kilo veren Bağış, taburcu oldu.

Tüp mide ameliyatı olmadan önce 250 kilogram olduğunu belirten Efkan Bağış, "Ameliyatım başarılı geçti. Çok kilolu olduğum için ne araba sürebiliyordum, ne otobüse binebiliyordum. Ameliyatımı oldum ve artık arabaya, otobüse binebileceğim, dilediğim her şeyi yapacağım. Benimde hayallerim var, 70 kiloya düşeceğim" dedi.

Bağış'ın tüp mide ameliyatının başarılı geçtiğini aktaran Genel Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Fadlı Doğan, "Ameliyat sonrası hastamızı servise aldık. 4 günlük tedavi ve eğitimlerimizi verdikten sonra hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz. Hastamız 250 kilogramla hastanemize başvurdu. 4 günlük süreçte 10 kilo verdi. Bundan sonraki süreçte de kilo vermesi devam edecek olan hastamızın yandaş hastalıkları da düzelecek. Hastamız 1 yıl gibi bir süreç sonrası normal kilosuna kavuşacak" diye kaydetti.

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