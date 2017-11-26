Efsane yüzücü Nejat Nakkaş hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk yüzme kulüplerinden İstanbul Yüzme İhtisas Kulübünde uzun yıllar büyük başarılara imza atan ülkemizin ilk yüzücülerinden "Baba Nakkaş" lakaplı Nejat Nakkaş bugün hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; efsane yüzücünün cenazesinin, yarın Marmara İlahiyat Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’nin ilk yüzme kulüplerinden İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nde uzun yıllar büyük başarılara imza atan ülkemizin ilk yüzücülerinden, Cumhuriyetimizle yaşıt Neşat Nakkaş bugün (26 Kasım 2017) vefat etti. Nakkaş vefatından kısa bir süre öncesine kadar yüzmeye devam etmiş ve Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın birçok organizasyonunda da yüzmüştü. Yüzme camiasında Nejat Baba lakabı ile bilinen Nakkaş, hayatı boyunca ülkemizde yüzmenin gelişmesi ve her yaş gurubundan insanın yüzme sporunu yapması için çaba gösterdi ve örnek oldu.

Efsane yüzücü Nejat Nakkaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi 27 Kasım Pazartesi günü Marmara İlahiyat Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecek" ifadesine yer verildi.

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