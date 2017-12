Dünyanın en kült progressive rock gruplarından Camel, yoğun istek üzerine 22 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak. Camel'ın 22 Mayıs 2018 konser biletleri, 27 Aralık Çarşamba, saat 11.00’dan itibaren satışa çıkacak.

Dünyanın her köşesinde saygı grupları tarafından şarkıları tekrar tekrar çalınan, Opeth ve Porcupine Tree grupları tarafından en büyük ilham kaynağı olarak gösterilen Camel’ın 23 Mayıs’ta İstanbul'da gerçekleşecek “Camel – Playing Moonmadness Plus Other Classic Tracks” konserinin biletleri, satışa çıktığı andan itibaren 24 saat içinde tükenmişti.

Müzikseverlerin yoğun talebi üzerine Camel, 22 Mayıs Salı akşamı da İstanbul'da sahne alacak.

Bilet Satış fiyatları

1. Kategori - 225.00 TL

2. Kategori - 205.00 TL

3. Kategori - 170.00 TL

4. Kategori - 135.00 TL

5. Kategori - 105.00 TL