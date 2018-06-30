O, dünyanın en önemli vokalistlerinden... 1969’da başlayan serüvende Led Zeppelin’le yaptıkları unutulmaz... Sadece o yıllar da değil... Plant, Led Zeppelin sonrası da pek çok söz yazdı, proje üretti. 17 Temmuz akşamı, İKSV’nin düzenlediği 25. İstanbul Caz Festivali’nin en heyecanlı konserlerinden biri Robert Plant & The Sensational Space Shifters olacak. Yıllardır yenilikçi müzik tarzını koruyan Plant konserde son albümü Carry Fire’dan parçalara da yer verecek. Onunla konuşurken Led Zeppelin’in hassas noktası olduğunu biliyordum ancak yine de sormamak olmazdı. Tam da tahmin ettiğim üzere bu soruları gerilerek cevapladı. Plant’in size bir de uyarısı var: “Bir gece önce iyi uyuyun.” HT Cumartesi'nden Mete Aker'in haberi...

İstanbul’a bir kez daha geliyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz?

Güzel, hareket halinde aktif bir şehir. Heyecanlı ve meraklıyım.

Türk seyirciler hakkında neler düşünüyorsunuz? Farkları ne?

İzleyicilerin kendi içinde enerji ve sihir yaratmaları. Çok sessiz akustik bir set çalarsam, farklı bir geri dönüş alırım ama öyle olmayacak. Önceden neler olacağını söyleyemem. Çalarken dakika dakika gelişecek.

Günümüz ile geçmişteki turnelerin farkı nedir?

Genellike turneleri seyahat ederken bir şeyler görmek için yapıyorum. Dünya değişiyor. 70’lerde pek çok yere gitmek mümkün değildi. Şimdi mümkün. Ancak değişimle bazı yerler yine ulaşılmaz. Şarkı söylemenin ve seyahat etmenin bütün olayı, zorlu ama muhteşem olması. Nereye gidersem gideyim, ne yapıyorsam onu yapıyorum ve grubum olağanüstü.

Rock tarihindeki en önemli vokalistlerden birisiniz. Çok büyük işler yaptınız. Sahnedeki motivasyonunuzun arkasında ne var?

Yeteneğim var ve bu yeteneğimi müthiş bir grupla paylaşıyorum. Aynı bir kardeşlik gibi. Çok sıkıyız. Yıllardır beraber çalışıyoruz. Beni çevreleyen müzikten ilham alıyorum.

Robert Plant & The Sensational Space Shifters, 17 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde.

‘SÜREKLİ LED ZEPPELIN’DEN BAHSETMEMEK GEREK’

Carry Fire içten bir yolculuk gibi ama dünyayla ilgili eleştiriler de var. Dünyanın durumuyla ilgili düşünceleriniz neler?

Başa çıkmak için çok büyük bir soru. İmkânsız. Bu saçmalık. Maalesef, sokakta yürüyen bizim söylenenin gerçekliğiyle ilgili gerçek fikri yok. İktidarda olan insanların hırslarıyla ilgili de yok. Çok yaygın olarak, dürüstlük bulabilmek çok zor. Üzücü.

Led Zeppelin’in birleşmesini sorduklarında “Geçmişte yaşamayın” diyorsunuz. Bu konuda çok talep olmalı. Nasıl başa çıkıyorsunuz?

Bununla başa çıkmıyorum.

Led Zeppelin’in zamanında bazı Türk müziklerinden ilham aldığınızı duymuştum. Bu doğru mu?

Orta Asya ve Doğu Avrupa etkileri var. Neyse, niye Led Zeppelin hakkında konuşuyoruz? Benim tüm müziğim bunlarla ilgili. Siz benim ne yaptığımı dinlemelisiniz, sadece aynı eski b.ktan bahsetmemek gerek. Bu çok laçka çünkü Mali, Fas, Tunus’ta işler yaptım. 20 yıldır Hintli, Mısırlı müzisyenlerle çalıştım. Kendinizi güncellemeniz gerektiğini düşünüyorum.

Sizin müziğiniz hep yerinde kalacak. Sizce niye?

Bağlılık, tutku ve neşe.

Gelecek albümlerde bir tarza odaklanacak mısınız?

Hayır, bununla ilgili bir plan yapamam. Güzel bir yabancıyla yaşamak gibi. Gelecek yolculuklarla baştan çıkarılmayı bekliyorum.

Neler dinliyorsunuz?

Olgun, yaşlı, genç gibi kavramlara takılmıyorum. Müziğin zamanla ilgili bir açıklaması yok; üretmeye devam ediyorsanız. Yaratıcı insanlarla çevriliyim. Grubumdaki çoğunluk Bristol’den geliyor. Portishead, Massive Attack, Tricky... Dinlemekten keyif aldığım trance müzikler var. Güçlü müzikleri de duygusal müzikleri de dinlemeyi seviyorum.

Sosyal medyayı takip ediyor musunuz?

Hayır. Kritikler sadece bir gece ya da albümde ne olduğuyla ilgili. Bir insanın koşuluyla hareket edemem. Bununla ilgili üzülmeye gerek yok.

Futbolu seviyorsunuz. Dünya Kupası’nda İngiltere’nin şansı?

Bir plandan daha fazlasına ihtiyaçları var. Favorim Senegal ve Meksika’ydı. Meksika’nın kazanmasını istiyorum.

İstanbul’da insanlar neyle karşılaşacak?

Hayal gücü, yaratıcılık ve enerji görecekler. Bir gece önce iyi uyuduklarına emin olsunlar.