Efteni Kuş Cenneti drone ile görüntülendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti, ev sahipliği yaptığı yaklaşık 150 tür kuş ve çeşitli endemik bitkileriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Göçmen kuşların mola verdiği sahalardan biri olan ve 35'i kalıcı olmak üzere yaklaşık 150 türde kuşa ev sahipliği yapan 764 hektar alandaki canlı hayatı, AA ekibince drone ile görüntülendi.

Kuşların göç yolu güzergahında olan gölde leylekler, yaban ördekleri, tepeli beyaz balıkçıllar, angut, sakarmeke, kuğu, sakarca, yeşilbaş, fiyu, bekri, çıkrıkçın, kılkuyruk, kaşıkçın, macar, elmabaş, pasbaş, gri balıkçıl, turna, toy, mezgeldek, çulluk, karatavuk, kızkuşu, karabatak gibi kuşlar konaklıyor.

"GÖLÜN DEĞERİ ARTACAK"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Efteni Gölü'nün endemik bitkileri ve içinde yaşayan canlılarla kent için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Gölün, proje aşaması tamamlanan bir çalışmayla çok güzel bir hal alacağını belirten Dağlı, "Göl, yeni yapılan projeyle değerini kat ve kat artıracak. Projenin adı 'Efteni Gölü Islah Projesi'dir. Orman ve Su İşleri Bakanımızın desteğiyle Devlet Su İşleri bu göl hakkında bir çalışma yaptı. Bir yıl boyunca proje üzerinde çalışıldı. Çok güzel bir proje ortaya çıktı. Gölün etrafının setlerle çevirmek suretiyle kalıcı bir yapıya sahip olması planlandı" diye konuştu.

"385 HEKTAR GİBİ BÜYÜK BİR ALANI KAPSAYACAK"

Dağlı, projenin tamamlanmasının ardından çeşitli aktivitelerin yapılabileceği bir gölün ortaya çıkacağını vurguladı.

Projenin maliyetinin 45 milyon lira olduğunu aktaran Dağlı, şöyle devam etti: "İhalesi gerçekleştirildi. Yakın bir zamanda inşaat başlayacak. Birkaç sene içerisinde su seviyesi yüksek bir göl olarak hizmet vermeye başlayacak. Orada bulunan çevre ve doğa çok güzel. Bu yapacağımız çalışmaya ayrı bir değer katacak. 385 hektar gibi büyük bir alanı kapsayacak. Düzce, İSKİ havzasında ve suyu ile tanınan bir kent. Bu projede de doğal suların birikimiyle oluşan bir gölü ıslah ederek turizme kazandırıyoruz. Çok yakın çevresinde Güzeldere ve Samandere gibi doğa harikası şelaleleri bulunan, Melen Çayı'nda rafting yapılan turizm bütünlüğü oluşuyor."

"ABANT'IN İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Gölün, bundan önceki senelerde kuşların seyredildiği bir yer olduğunu dile getiren Dağlı, bundan sonra çeşitli aktivitelerin yapılabileceği bir alan haline geleceğini vurguladı.

Vali Dağlı, şunları kaydetti: "Abant Gölü'nün iki katı büyüklüğünde bir alan oluşturuyoruz. 385 hektar az bir alan değil. Konum ve doğa olarak da muhteşem bir alan. Konum olarak otoyola çok yakın. Kent İstanbul, Ankara gibi iki büyük kentin ortasında. Gölün üzerindeki doğal yapı hiç bozulmadan gondollar olacak. Doğaya zarar vermemek amacıyla akaryakıt tüketen hiçbir su aracı suyun üzerinde bulunmayacak. Tamamen doğal bir güzellik oluşacak."

Efteni Kuş Cenneti