Türkiye’nin, her gelişmeden anında haberdar olan en politik bölgeleri Ege ve Marmara... Dikkat çeken bir yönü de Millet İttifakı’nın ‘merkezi’, Cumhur İttifakı’nın ‘yerel’ iktidarla mücadelesi. O derece ki AK Parti ve MHP bu bölgede elinde bulunan yerel yönetimler nedeniyle de sorun yaşıyor

MARMARA ve Ege’nin nabzını Bursa’dan tutmaya başladık. Milletvekili sayısı 2 artıp 20’ye çıkan ve ilk kez bu seçimde eşit sayıda 2 bölgeye ayrılan Bursa’da bütün partilerin iddiası var. AK Parti’nin 11, CHP’nin 5, MHP ve İYİ Parti’nin 1’er vekili bulunan Bursa’da AK Partili seçmen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile İl Başkanı Cemalettin Torun’un görevden alınmasına tepkili. Özellikle Osmangazi’de bu tepki daha yüksek.

Göçmen kökenli Bakan Hakan Çavuşoğlu’nun 1. Bölge’den, eski Bakan Efkan Âlâ’nın 2. Bölge’den aday gösterildiği Bursa’da AK Parti’nin milletvekili sayısı HDP ve SP’nin alacağı oya bağlı. 7 Haziran seçiminde 1 vekil çıkaran HDP’nin oylarının yoğun olduğu 2. Bölge’nin bir bölümü 1. Bölge’ye aktarıldı. HDP’nin 1 vekil çıkaracağı oyu alıp alamayacağını kestirmek zor; eğer çıkarırsa AK Parti’nin 2. Bölge’den 3 milletvekili alabileği söyleniyor. Bu bölgede beklenen AK Parti’nin 4, CHP’nin 3, İYİ Parti’nin 2, HDP’nin 1 vekil alması.

‘BURSA’DA ALAN HER YERDE ALIR’

Aralarında Cavit Çağlar’ın da bulunduğu işadamlarının AK Parti’ye destek verdiği 1. Bölge’de CHP daha güçlü... AK Parti’nin 4, CHP’nin 4 almasına kesin gözüyle bakılırken, geri kalan 2 vekilin İYİ Parti ile MHP arasında paylaşılması muhtemel. CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, referandumda Bursa’dan “Hayır” oyu çıktığını anımsattı ve hedeflerinin 14 vekil olduğunu söyledi.

İYİ Parti İl Başkanı Yüksel Yılmaz da Bursa’nın destek verdiği partiyi iktidar yaptığını belirtti ve “Geçmişte Demirel’i, Özal’ı, Ecevit’i ilde birinci yapıp iktidara taşıdıysa, şimdi de İYİ Parti’ye olan desteğiyle aynı şeyi yapacak” dedi. SP Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca ise Cumhur ve Millet ittifaklarının 9-9 alacağını, 1 vekilliğin de HDP’ye gideceğini kaydetti. Ortada kalan 1 vekilliğinse CHP ve AK Parti arasında gidip geldiğini ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ise hedeflerinin 13 vekil olduğunu, Erdoğan’a olan sevginin bunu sağlayacağını vurguladı. MHP İl Başkanı Kurtuluş Coşkun ise oran vermedi, geçmişten daha fazla oy alacaklarını dile getirdi.

Suskun seçmenin dikkat çektiği Bursa’nın Gölköy Mahallesi’nde balıkçılıkla uğraşan Bülent Liman ile annesi Nermin Liman, on binlerce kişinin turizm için geldiği köy yollarına büyükşehir belediyesinin mıcır atmamasını eleştirdi. Bursa’da Erdoğan’ın oyu, partisinin önünde, ikinci sıradaki İnce ise Akşener ile yarışıyor.

MESİR MACUNU ETKİSİ

ARKADAŞIM Ahmet Ünsal ile nabız tuttuğumuz Manisa’da kıran kırana bir yarış var. CHP ve MHP’nin grup başkanvekilleri Özgür Özel ile Erkan Akçay’ı 1. sıradan gösterdiği ilde, AK Parti listesini tamamen yeniledi. Bu da eski vekillerin tepkisine yol açtı. MHP’nin büyükşehir belediye başkanlığını elinde tuttuğu ilde, milletvekilleri ile başkan arasındaki çekişmeyi bilmeyen yok.

HDP’nin eski Ağrı Belediye Başkanı ve milletvekili Sırrı Sakık’ı aday gösterdiği Manisa’da kazanma şansı var. Milletvekili sayısını 1 artırıp 10’a çıkaran ilde beklenti 5 Millet, 4 Cumhur, 1 HDP yönünde.

Dağlımda da AK Parti’nin 4, CHP’nin 3 ve İYİ Parti’nin 2 çıkarması muhtemel; ancak AK Parti’nin 3’e inip ilçe dengesini gözeten CHP’nin 4 olma ihtimali de var. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, diğer illere göre en yoğun çalışan teşkilata sahip, beklentisi ise 6 AK Parti, 1 MHP, 3 CHP...

MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, iki ittifakın 5-5 bölüşeceğini, MHP ve İYİ Parti’nin 2’şer, AK Parti ve CHP’nin 3’er vekil alacağını söyledi.

Manisaspor kökenli İYİ Parti İl Başkanı Ümit Akdağ ise 3 vekil alma kapasitelerinin bulunduğunu belirtti. CHP İl Başkanı Salih Balaban, “HDP’nin 1 çıkarması halinde Millet 5, Cumhur 4 olur” dedi. Mesir macununu daha çok toplayan bir vekil öne geçer; İnce ile Erdoğan birincilik için yarışır.

İTTİFAKLAR MÜCADELESİ

BALIKESIR’de 1 artışla 9 olan milletvekilinden daha fazla almak için ittifaklar hem dışa hem de içe karşı mücadele veriyor. Arkadaşım Mahmut Acaröz ile nabız tuttuğumuz kentte İYİ Parti eski MHP Milletvekili İsmail Ok’u 1. sıradan aday göstermiş, SP de oldukça etkin. AK Parti’de Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un görevden alınmasının etkisi devam ediyor.

SP ve HDP’nin de ağırlığı olan kentte, yarışa SP’nin 1. sıradan aday gösterdiği Basın Müşaviri Mustafa Yılmaz da girmiş. HDP ise 7 Haziran’da kaçırdığı milletvekilliği için bastırıyor. AK Parti’nin 4, CHP’nin 3, İYİ Parti’nin 1 milletvekili vardı; referandumda da “Hayır” oyu çıkmıştı. İki denize birden kıyısı olan Balıkesir’de SP’nin adayı Yılmaz’ın seçilme olanağı yüksek. Beklenti: “AK Parti 3, CHP 3, İYİ 1, SP 1 alır; 1 milletvekili de AK Parti ile CHP arasında gidip gelir.”

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‘SANDIĞI TARIM BELİRLER’

ÇANAKKALE’de 4 vekili 2’şer paylaşan AK Parti ile CHP, bu seçimde sayısını 1 artırmak için çalışıyor. Merkezde CHP’nin, kırsalda AK Parti’nin etkin olduğu bölgede, İYİ Parti CHP’yi, SP ise AK Parti’yi zorluyor ama açık ara önde olan iki partinin oyları diğerlerinin kazanmasına izin vermiyor. Seçmen ise en çok mazot ve girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakınıyor.

Çanakkale’yi arkadaşım Mehmet Andaç ile dolaşırken, meşhur peynire adını veren Ezine’ye de uğradık. Ezine peynirinin yüzde 90’ı koyun, yüzde 10’u da keçi sütü içermeliymiş. Peynir üreticisi Güney Yüksek, birçok firmanın koyun sütünden yarı yarıya ucuz inek sütünden yüzde 80 koyup yüzde15 koyun, yüzde 5 te keçi sütü katarak üretmeye başladığını belirtti. Geyikli’de zeytincilik yapan Sinan Elbir de zeytinyağına katkı maddesi eklendiğini ifade ederek tepki gösterdi.

Kiraz üreticisi Lapsekili Zeki Candan ise kilosunu 6-7 liraya sattıkları kiraz için 5 lira mazot, 4 lira ilaç, 5 lira da işçilik istendiğini söyledi.

Candan, “Ben AK Partiliyim ama harcadığım bana yetmiyor, kırgınım. Afganistan’dan gelen işçiler maliyeti kurtardı” dedi. Çanakkale’deki beklenti AK Parti ve CHP’nin 4 vekili yarı yarıya paylaşacağı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise İnce önde, Erdoğan ikinci...

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‘KAMYON HESABI’

Çanakkale Boğazı’nı geçip Tekirdağ’a ulaştığımızda sorun farklılaştı; kamyon hesabı başladı. Keşan kahvehanesinde, bir kamyonun İzmir’e yük götürüp dönmesi karşılığında 2 bin 900 lira aldığını belirten Nuran Saray, “2 bin 400 lira mazot, 120 lira gemi, 100 lira komisyon, 300 lira da hammaliye ve ihtiyaca harcıyorum, 2 bin 920 lira tutuyor; 20 lira zarar var, kontağını kapattım” diye konuştu.

Tekirdağ’da 7 vekilliği AK Parti 4, CHP 3 diye paylaşmıştı. CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ı yine 1. sıradan gösterdiği kentte, AK Parti de 1. sırasına Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’u koymuş. Tekirdağ’da, AK Parti ve CHP’nin 2’şer vekilliğinin kesin olduğu, 1 milletvekilinin İYİ Parti’den olacağı belirtiliyor. Beklenti, “CHP 4, İYİ 1, AK Parti 2 veya CHP 4, AK Parti 3” yönünde.

DENİZLİ’NİN HOROZU

İYİ Parti’nin 1 milletvekili çıkarmasına kesin gözüyle bakılan Denizli’de, 8 milletvekilinden 3’ünü CHP, 3’ünü AK Parti’nin alacağı neredeyse net. Geri kalan bir milletvekilinin kime gideceği ise belli değil. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin aday olmadığı Denizli, mührün en oynak olduğu kent... Esnaf Nuri Altıntaş, geçen seçim MHP’ye oy verdiğini, bu seçimde vermeyeceğini, cumhurbaşkanlığında ise İnce’yi desteklediğini söyledi. Genç tezgâhtar Yasemin Yıldız ve Betül Duyan ise oylarının Akşener yönünde olacağını belirtti. Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan, İnce ve Akşener eşit yarışıyor. Marmara ve Ege’yi diğer bölgelerden ayıran özellik mührün çok oynak olması.

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ZEYBEK HAVASI

ARKADAŞIM Durmuş Ali Kılınç ile dağlarına kadar çıkıp nabız yokladığımız Aydın’da sandığı tarım belirler. Para etmiyor diye erik ağaçlarının kökten söküldüğü kentte HDP’nin adayı sanatçı Ferhat Tunç ile İYİ Parti’den Aydın’ın çınarlarından İsmet Sezgin’in yeğeni olan emekli Büyükelçi Aydın Adnan Sezgin’in kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Geri kalan 6 vekillik içinse yarış sert geçiyor.

AK Parti’de eski vekillerden sadece seçmenin teveccüh gösterdiği Mustafa Savaş’ın 1. sıradan gösterildiği kentte, görevden alınan eski başkan Ömer Özmen’in tekrar yönetime getirilmesinin sağladığı rahatlama var. Ancak havaalanı sözünün yerine getirilmemesi, tarım girdi maliyetlerinin artmasına parti içinden de tepki geliyor.

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CHP’nin ilk sıra adayı ise Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ve CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun seçmen üzerinde etkisi yüksek. Beklenti CHP’nin 4, AK Parti’nin 2, İYİ Parti’nin ve HDP’nin 1’er vekil çıkaracağı yönünde.

Aydın’da İnce önde görünüyor.

Aydın’da çiftçilikle uğraşan Erebiş ve Gürsel Metin çifti, Erdoğan’ın ve AK Parti’nin kentte birinci çıkacağını söyledi

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