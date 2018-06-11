Ülkelerinde yaşanan savaş ve ekonomik kriz nedeniyle Avrupa’ya gitmek için Ege Bölgesi üzerinden kaçmak isteyen 16 bin göçmen; jandarma, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. 6 ay içerisinde 342 kaçışa operasyon düzenleyen ekipler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu göçmenleri Göç İdaresi’ne gönderdi.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre bot ve teknelerle Yunan adalarına kaçmaya çalışan göçmenlerden 36’sı ise boğularak öldü. Operasyonlarda 66 insan taciri de gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunanistan’la geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu açıklamasının ardından, Yunan tarafının Ege Bölgesi’nden göçmen akınının başlama ihtimaline karşı özellikle Sakız ve Midili sınırlarına yakın bölgelerde önlemlerini artırdığı öğrenildi.

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